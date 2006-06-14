Жінки вимагають заборонити чемпіонат світу

У розпал Мундіалю в Іспанії виникла ініціатива "Жінки за Іспанію без футболу". Її учасниці вимагають можливості дивитися улюблені телепередачі, а також - уваги своїх чоловіків. Жінки розпочали інтернет-кампанію за заборону футбольних чемпіонатів світу. Адже в цей час чоловіки "духовно відсутні" і частіше напиваються. А "романтичні ночі" замінюють нервові вигуки з приводу кожного пропущеного м`яча.

Іспанки очікують, що до їхньої боротьби долучаться тисячі жінок зі всього світу. А поки що вони збираються влаштовувати публічні маніфестації і збирати підписи за проведення національного референдуму - якщо у ньому виникне потреба

5 канал