В опозиції впевнені, що суспільство підтримує блокування ВР

Про таке він заявив в ефірі«5 каналу».

«Ми добилися того, що депутати стали голосувати персонально – це люди сприймають позитивно, і в принципі, це правильно, тому що це виконання норми Конституції, дивно було б, якби навпаки. Зараз, наступне блокування пов’язано з тим, що депутата Власенка позбавили депутатських повноважень – і це люди сприймають позитивно. Взагалі, люди останнім часом стають прихильниками прямих дій. Чому вони такими стають? Бо якість законопроектів які приймаються надзвичайно низька. Ті законопроекти, які були прийняті за останні три роки, коли при владі Партія регіонів – їх якість настільки низька, що люди вважають, що краще нехай взагалі не працює ні парламент, ні Президент, ні Кабінет міністрів, бо їхні укази, постанови і закони ідуть не на користь громадянам України, а на шкоду», - завив Чорноволенко.