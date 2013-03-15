Тюремники розповідають, що Луценко стабільно здоровий

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, коментуючи появу у дякихЗМІ інформаціїпро нібито різке погіршення стану здоров’я Ю.Луценка, який перебуває у Менській виправній колонії Чернігівської області (№ 91).

У ДптСУ наголосили, що дана інформація не відповідає дійсності.

З метою об’єктивного інформування суспільства по суті питання Державна пенітенціарна служба повідомляє, що 30 січня, після проведення рекомендованого медичного втручання, засудженого Ю.Луценка було виписано лікарями київської універсальної медичної клініки «Оберіг» зі стаціонару.

З моменту повернення до виправного закладу стан здоров’я Ю.Луценка постійно перебував і перебуває під контролем медперсоналу колонії, і рекомендації лікарів клініки «Оберіг» виконуються в повному обсязі.

Крім того, у пенітенціарній службі нагадали, що з моменту повернення до виправної колонії Ю.Луценку 6 разів було запропоновано спеціалізований лікарський огляд та медичне обстеження. Незважаючи на те, що до складу медичної комісії було включено лікуючого лікаря засудженого з клініки «Оберіг», Ю.Луценко від запропонованих оглядів і обстежень відмовлявся.

Від пропозицій бути переведеним до медико-санітарної частини виправної колонії після повернення з клініки «Оберіг» Ю.Луценко також відмовився.

Наразі стан здоров’я Ю.Луценка є стабільним, жодного занепокоєння у лікарів не викликає. Він продовжує отримувати рекомендовані лікарями клініки «Оберіг» медикаменти, зауважили у ДПтСУ.