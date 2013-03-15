Мера Конотопа вигнали з Партії регіонів

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Сумського обласного партосередку.

За інформацією голови Конотопської міської організації ПР Миколи Башкирова, у вівторок, 12 березня відбулося засідання ради Конотопського міського партосередку, на порядку денному якого було одне питання: «Про завдання своєю діяльністю шкоди репутації ПР міським головою Конотопу В. Дзедом». Учасники засідання зійшлися на думці, що В. Дзед своїми діями дискредитує звання члена Партії регіонів і запропонували за дії, несумісні з партійним статутом, виключити партійця з лав ПР.

Присутній на засіданні В. Дзед не зумів навести ніяких аргументів на свою підтримку, тому за порушення статуту ПР, а саме − завдання своєю діяльністю шкоди репутації ПР, його одноголосно виключили з лав партії.

Того ж дня, 12 березня на спільному засіданні депутатів Конотопської міської ради були оголошені результати роботи комісії з перевірки фактів, озвучених у доповіді голови депутатської фракції ПР С. Іваницького.

Основні тези його виступу підтверджені, а саме: офіційні документи та свідчення посадових осіб дозволили зробити висновок про можливу причетність міського голови В. Дзеда до протекціоністських дій по відношенню до деяких будівельних організацій, які вели роботи за державні кошти. Мер Конотопа у відповідь спростував звинувачення, заявивши, що не вважає свої дії такими, що порушують статут партії.

Депутати міської ради ухвалили рішення спрямувати отримані документи до правоохоронних органів.