Томенко каже, що ПР хоче узурпувати всі «групи дружби» у ВР

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням розглянути ситуацію, яка склалася в Комітеті у закордонних справах, де розглядається питання про так звані «групи дружби», або групи з міжпарламентських зв’язків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.Томенка.

В його зверненні зазначається, що на сьогодні формування цих груп фактично зупинилося, оскільки керівництво Комітету (головою комітету ВР у закордонних справах є Віталій Калюжний (фракція Партії регіонів - УНІАН) дотримується точки зору, що усі групи мають очолювати представники Партії регіонів.

«Вперше в історії парламенту виникла ситуація, коли за групи, що створюються як громадські ініціативи депутатів, які не мають бюджетних видатків на утримання їхньої діяльності, іде така боротьба за принципом «міжпарламентська група існує лише за умови, якщо її очолює представник Партії регіонів», - зазначив М.Томенко.

Він запропонував голові Верховної Ради України запровадити визначення керівництва груп з міжпарламентських зв’язків за квотним принципом або за принципом співголовування представників провладної більшості та опозиції.