Рибак розповів, як опозиція до ВР «із сокирами приходила»

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак критикує опозицію за те, що вона не працює у парламенті, а проводить акції протесту в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю телеканалу ”Рада” В.Рибак зазначив: “Те, що діється щодня у Верховній Раді свідчить проте, що опозиція уже пішла на вибори”. “І сьогодні, мабуть, у ВР немає що робить, тому треба йти на революцію піднімати людей. Мабуть трошки грошей там зібрали, проплатять там і десь щось будуть вирішувати. Але я думаю, що авторитет на цьому не заробиш”, - сказав В.Рибак. За його словами, опозиція виходить з правила, що “чим гірше буде в державі, тим буде краще для них”, але “такого бути не може”.

В.Рибак зазначив, що під час тритижневого блокування трибуни до нього приходило декілька депутатів і казали: “Ви може виштовхати нас з блокування”. “Я говорю: “Ні. Ви самі підете, бійок не буде - це все без мене будете робити”, - розповів голова ВР.

В.Рибак додав, що нерідко поведінка народних депутатів України у сесійній залі є неприйнятною. “У ВР тут свист. Приходили тут, а я кажу: “А для чого ви сокири принесли?”, а “Ми в сесійній зал хочемо зайти”, - розповів В.Рибак. Він зазначив, що сказав службам парламенту: “Ану, відкрий зал - нехай йдуть”. Він зазначив, що такими діями опозиції “вже Європа налякана”.

В.Рибак обурюється діями деяких представників опозиції, які руйнують пам’ятники: “А ти їх ставив? А ти маєш на це право?”. Голова ВР також наголосив на необхідності скасувати депутатську недоторканність.

В.Рибак наголосив, що треба почати депутатам працювати, виконувати обов’язки, які ми дали перед Європою. Він вважає, що питання про євроінтеграцію України “якось об’єднають Верховну Раду на наступному тижні і ми будемо працювати”.