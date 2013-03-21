У Азарова кажуть, що ремонт доріг гальмує занадто довга зима

«Погода внесла корективи в хід ремонтних робіт на дорогах, адже у зв'язку з різкими перепадами температур у березні дорожнє полотно продовжує руйнуватися. Відповідно, збільшилася кількість ділянок, покритих вибоїнами», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби уряду, станом на 20 березня вже ліквідовано ямковість на 3 тис. 972,1 км основних доріг загального користування державного значення, що становить 90%.

Практично завершено ремонт на автотрасах Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Ул‘янівка - Миколаїв, Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч.

У гіршому стані дорога Житомир - Могилів-Подільський, де ще півсотні кілометрів шляху покриті вибоїнами. Всього залишилося відремонтувати 461 км основних доріг загального користування державного значення.

Одночасно продовжується ремонт доріг місцевого значення, який організовує влада на місцях.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтодору», станом на 10 березня ямковість було ліквідовано на 98% основних доріг загального користування державного значення й залишалося відремонтувати 61 кілометр основних автодоріг.

«Укравтодор» розробив проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.