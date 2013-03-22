До Закарпатської облради ввели 5 нових депутатів (список)

Як передає кореспондент УНІАН, про обрання їх депутатами на довиборах до Закарпатської обласної ради замість тих, котрі вибули й стали депутатами ВР, оголосив на початку сесії голова Закарпатської обласної виборчої комісії Віталій Куштан.

З його слів, за результатами довиборів й за відповідним рішенням обласної виборчої комісії депутатами Закарпатської обласної ради обрані троє висуванців і членів Партії регіонів Артур Івашко, Олександр Антал та Юрій Садварі, а також позапартійні й висунуті політичною партією “Єдиний центр” Андрій Балога та Оксана Балога (син і дружина депутата Верховної Ради України Віктора Балоги).

Новообрані депутати під час сьогоднішньої сесії зачитали присягу й пообіцяли дотримуватися Конституції України, стояти на захисті прав та інтересів громади Закарпаття й ні в чому не зганьбити звання народного обранця.

Загальний склад Закарпатської обласної ради – 108 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня обласна виборча комісія офіційно оголосила переможців довиборів у Закарпатську облраду по 5 мажоритарних округах.