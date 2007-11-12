Сацюк вирішив боротися з Ющенком

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про позбавлення колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА військового звання генерал-майор є незаконним.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив його адвокат Віктор ПЕТРУНЕНКО.

“Згідно із законодавством України, військовослужбовець може бути позбавлений військового звання генерала не інакше, як за вироком суду у разі скоєння тяжкого або особливого тяжкого злочину. Відтак, наведене рішення В.ЮЩЕНКА є незаконним”, - сказав В.ПЕТРУНЕНКО.

За його словами, будь-які твердження представників Секретаріату Президента про те, що В.САЦЮК надав неправдиві документи, на підставі яких йому присвоїли звання, є неправдивими і скасовані матеріалами “сумнозвісної” кримінальної справи про привласнення В.САЦЮКОМ власної заробітної плати заступника голови СБУ.

Адвокат наголосив, що кримінальна справа за статтею 364 проти В.САЦЮКА була порушена, оскільки передбачала можливість затримання підозрюваного.

Крім того, В.ПЕТРУНЕНКО нагадав, що тричі продовж 2 років кримінальна справа закривалась за відсутністю складу злочину.

На думку адвоката, скасування заступником генпрокурора Віталієм ЩОТКІНИМ постанови слідчого про закриття зазначеної справи виглядає як надумана спроба за будь-яку ціну віднайти підстави для обґрунтування рішення В.ЮЩЕНКА про позбавлення В.САЦЮКА військового звання.

“Справжні причини цього беззаконня визнанні у службовому рапорті слідчим Генеральної прокуратури України, який у травні 2005 року порушив цю абсурдну справу, котрий вказав, що дійсною причиною порушення кримінальної справи стосовно В.САЦЮКА було намагання керівництва правоохоронних органів продемонструвати так званні “успіхи” у розкритті замаху на життя В.ЮЩЕНКА, і що внаслідок тиску керівництва СБУ та Генпрокуратури України, безпосередньо за вказівкою начальника Головного слідчого управління ГПУ О.КУЦОГО при відсутності законних підстав було порушено кримінальну справу, метою якої було затримання та незаконне ув’язнення В.САЦЮКА”, - додав адвокат.

В.ПЕТРУНЕНКО зауважив, що В.САЦЮК змушений звертатись за захистом своїх прав не лише до судових установ України, а й до міжнародного суду та інших правозахисних організацій.

Також адвокат повідомив, що В.САЦЮК прийняв рішення політичними заходами боротися проти системи беззаконня, яка склалась в Україні, не уточнивши, водночас, про які заходи йдеться.

Також В.ПЕТРУНЕНКО заявив, що не знає точне місце знаходження свого клієнта.

За його словами, В.САЦЮК має побоювання щодо вчинення проти нього незаконних дій з боку влади.

Як повідомляв УНІАН, В.САЦЮК обіймав посаду першого заступника голови СБУ з квітня по грудень 2004 року.

Кримінальну справу стосовно В.САЦЮКА було порушено влітку 2005 року Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України за частиною 3 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), частиною 2 статті 366 (службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки) і частиною 3 статті 358 (використання явно підробленого документа) Кримінального кодексу України. У справі було винесено постанову про залучення його як обвинуваченого за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

1 березня ц.р. тимчасово виконуючий обов`язки керівника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявив журналістам, що НЦБ зняло з міжнародного розшуку колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА, оскільки справа щодо нього закрита.

29 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким скасував указ свого попередника Леоніда КУЧМИ про присвоєння колишньому заступнику голови СБУ В.САЦЮКУ військового звання генерал-майор.

6 листопада ГПУ скасувала постанову слідчого про закриття кримінальної справи стосовно В.САЦЮКА, порушеної за фактами незаконного присвоєння йому військових звань, використання диплома про вищу освіту та отримання у зв’язку з цим заробітної плати. Провадження досудового слідства у справі доручено військовій прокуратурі Центрального регіону України.