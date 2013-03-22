В захисників Тимошенко кинули пакети з екскрементами

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, після завершення засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ до Сергія Власенка, Олександра Плахотнюка та Андрія Кожем’якіна підійшли провокатори і кинули кілька поліетиленових пакетів з екскрементами.

«На щастя, ні в кого не влучили. Міліція затримала 9 осіб, які брали участь у провокації», - додали у прес-службі харківської «Батьківщини».