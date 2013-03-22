В захисників Тимошенко кинули пакети з екскрементами
11:33, 22 березня 2013Політика
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У Харкові в захисників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко кинули пакети з екскрементами.
Міліція затримала 9 провокаторів
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, після завершення засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ до Сергія Власенка, Олександра Плахотнюка та Андрія Кожем’якіна підійшли провокатори і кинули кілька поліетиленових пакетів з екскрементами.
«На щастя, ні в кого не влучили. Міліція затримала 9 осіб, які брали участь у провокації», - додали у прес-службі харківської «Батьківщини».
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