Опозиція зареєструвала у ВР резолюцію про недовіру уряду

11:39, 22 березня 2013
Політика
1170 0

Опозиціонери зареєстрували у ВР резолюцію про висловлення недовіри уряду.

Віталій Кличко та Арсеній Яценюк

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція зареєструвала у Верховній Раді резолюцію про висловлення недовіри Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав під час години запитань до уряду.

А.Яценюк відзначив, що у опозиції немає запитань до цього уряду, тому що “треба запитувати лише тих, які знають що відповідати”.

“А ці - не знають, не вміють, не хочуть”, - сказав він.

Водночас він підкреслив, що у опозиції є одне повідомлення для уряду.

На тему: КПУ готова проголосувати за ініціативу опозиції висловити недовіру Азарову

“Хороше повідомлення, що цей уряд з’явиться у парламентській залі рівно на наступному пленарному тижні. А погане повідомлення — вони з’являться тому, що опозиція зареєструвала резолюцію недовіри Кабінету міністрів України”, - сказав він.

Крім того, він додав, щоб урядовці не засмучувалися, якщо їх відправлять у відставку.

“Ми вам призначимо мінімальну зарплату 1147 гривень і мінімальну пенсію - 894. І ні в чому собі не відмовляйте”. - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк учора, 21 березня, заявив, що опозиція зібрала 174 підписи народних депутатів за висловлення недовіри уряду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter