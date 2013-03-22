Опозиція зареєструвала у ВР резолюцію про недовіру уряду

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція зареєструвала у Верховній Раді резолюцію про висловлення недовіри Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав під час години запитань до уряду.

А.Яценюк відзначив, що у опозиції немає запитань до цього уряду, тому що “треба запитувати лише тих, які знають що відповідати”.

“А ці - не знають, не вміють, не хочуть”, - сказав він.

Водночас він підкреслив, що у опозиції є одне повідомлення для уряду.

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“Хороше повідомлення, що цей уряд з’явиться у парламентській залі рівно на наступному пленарному тижні. А погане повідомлення — вони з’являться тому, що опозиція зареєструвала резолюцію недовіри Кабінету міністрів України”, - сказав він.

Крім того, він додав, щоб урядовці не засмучувалися, якщо їх відправлять у відставку.

“Ми вам призначимо мінімальну зарплату 1147 гривень і мінімальну пенсію - 894. І ні в чому собі не відмовляйте”. - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк учора, 21 березня, заявив, що опозиція зібрала 174 підписи народних депутатів за висловлення недовіри уряду.