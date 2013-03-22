КПУ готова проголосувати за ініціативу опозиції висловити недовіру Азарову

"У нас є підписи 174 депутатів, і ми будемо реєструвати резолюцію про недовіру. Один підпис апарат Ради повернув - там вважають, що він неправильний. Це підпис Сергія Власенка", - заявив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.

Формальним приводом для порушення питання про недовіру послужила відсутність програми діяльності уряду.

"У результаті - повна розруха в економіці. Вони, як сліпі кошенята, - не знають, що робити, і кидаються з однієї крайності в іншу: немає ні економічної, ні соціальної стратегії", - сказав "Комерсанту-Україна" заступник глави фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Відповідно до закону "Про регламент Верховної ради", для початку процедури висловлення недовіри потрібно зібрати 150 підписів. У разі прийняття резолюції прем'єр-міністр зобов'язаний подати заяву про відставку Кабміну. У статусі в. о. уряд може працювати не більше 60 днів - за цей час президент має визначитися з кандидатурою прем'єра.

Однак, для відставки Азарова в опозиції не вистачає голосів: у фракціях "Батьківщина", "Свобода" і УДАР - всього 177 депутатів, а щоб прийняти резолюцію, необхідно 226 голосів.

"Ми звернулися до комуністів з пропозицією підтримати опозицію, бо ж вони неодноразово заявляли про намір відправити уряд у відставку", - розповів заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Пашинський.

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У КПУ резолюцію підтримати готові.

"Ми будемо вимагати звіту (прем'єра-ред.), а також голосувати за те, щоб розглянути резолюцію про недовіру", - заявив глава фракції Компартії (32 депутати) Петро Симоненко. За його словами, інтереси опозиції і КПУ в питанні відставки уряду тимчасово зійшлися.

Однак, навіть союзу опозиції і КПУ бракує 17 голосів для висловлення недовіри уряду Азарова і шукати відсутні голоси доведеться серед позафракційних, що виглядає малоймовірним.