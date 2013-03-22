Азаров «не почув» запитання про 153 мільйони

Прем’єр-міністр України Микола Азаров не відповів на запитання члена Бюджетного комітету ВР, члена фракції ВО «Свобода» Юрія Михальчишина щодо заборгованості держбюджету в 153 млн грн за ремонт доріг у Львові до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», під час Години запитань до уряду у Верховній Раді Ю.Михальчишин поставив прем’єр-міністру запитання «від усіх мешканців Львова»: «Державною цільовою програмою підготовки до Євро-2012 були передбачені асигнування Львову на ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності у сумі 250 млн грн 2011 року і 200 млн грн 2012 року. Станом на сьогодні щодо одинадцяти об’єктів відремонтованих доріг у місті заборгованість з державного бюджету становить 153 млн грн. Коли ви погасите заборгованість і чому донецьким фірмам ви її гасили у першу чергу?».

Втім, зазначає прес-служба, на це запитання М.Азаров не відповів, а голова Верховної Ради Володимир Рибак виправдав мовчанку керманича уряду тим, що він «не почув запитання». Разом з тим на всі інші питання депутатів члени та керівник уряду давали відповіді, хоча здебільшого ці «відповіді» скидалися на звичайні відмовки, зауважили у «Свободі».

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«Сьогоднішня «година запитань до уряду» – це повна ганьба і бутафорія, непрофесіоналізм, некомпетентність, відсутність фахової підготовки відповідей», – заявив Ю.Михальчишин.

А лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що «Годину запитань до уряду перетворили на посміховисько. Урядовці собі дозволяють зневажливо ставитися до народних депутатів. Хто вони такі? Вони – всього-лише найняті працівники».

«Вони не мають програми діяльності уряду, зневажливо ставляться до депутатів. Ви маєте іти у відставку через те, що зробили з країною. Маєте посипати собі голову попелом, вибачатися перед народом за те, до чого довели людей – це безробіття, корупція, знищення усіх галузей виробництва», – наголосив О.Тягнибок.