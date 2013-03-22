Янукович зустрівся з президентами Польщі та Угорщини

У Варшаві проходить тристороння зустріч Президентів України, Польщі та Угорщини.

У Варшаві проходить тристороння зустріч Президента України Віктора Януковича, Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського та Президента Угорщини Яноша Адера. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

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