Азаров пропонує Газпрому визначитися: менше і дорого, чи більше й дешевше

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Газпрому необхідно визначитися, що йому вигідніше: залишати високу ціну на газ для України і змушувати тим самим Київ скорочувати закупівлю газу, або знизити ціну, щоб уникнути скорочення обсягів закупівлі.

Про це М.Азаров заявив в ефірі телеканалу «Мир» в неділю.

«Зараз ціна газу, який ми купуємо в Росії, становить 530 дол за тисячу кубометрів. Таких цін на ринку немає. Більш того, це змусило нас значно скоротити споживання газу. А чи вигідно це Газпрому? Адже ми й надалі скорочуватимемо споживання цього газу. Тобто, по суті Газпром втрачає найбільшого покупця своєї продукції. Тут треба зважити: у вас є можливість або більше продати товару, але за дешевою ціною, або менше, але за дорогою. Що для вас вигідніше – порахуйте самі», - заявив М.Азаров.

При цьому він не назвав конкретної ціни газу, яку Україна вважає справедливою.

«Припустимо. Газпром продає газ на кордоні Польщі. Відкинемо витрати, які несе той же самий Газпром при прокачуванні газу через територію України, і одержимо справедливу ціну на газ», - сказав прем'єр-міністр України.