Азаров: Для вступу в МС Україна повинна вийти з СОТ або переглянути умови членства

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу «Мир» в неділю.

«Україна як незалежна держава зв`язана цілою низкою міжнародних угод. Вона раніше, аніж Росія вступила до СОТ. Перед нами постає питання дуже просте: або ми виходимо з СОТ і приєднуємося до Митного союзу, або ми повинні переглядати нашу угоду по СОТ в рамках наших зобов`язань по Митному союзу. Все це надзвичайно важко і малопродуктивно», - заявив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що Україна має намір одержати статус спостерігача в МС.

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«Зараз на першому етапі ми станемо спостерігачами в Митному союзі і поступово будемо адаптуватися і пристосовуватися, можливо, до нового формату співпраці з країнами, які увійшли до Митного союзу», - заявив він.

При цьому М.Азаров зауважив, що Україні вигідна співпраця з Митним союзом.