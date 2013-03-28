У Тернополі суд заборонив блокувати ОДА, СБУ, міліцію та прокуратуру

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», відповідне рішення прийняв учора Тернопільський окружний адміністративний суд на підставі позову облдержадміністрації.

За даними «свободівців», представники третьої особи УМВС України в Тернопільській області, управління СБУ в Тернопільській області позовні вимоги Тернопільської ОДА підтримали в повному обсязі.

«Своїми діями і заборонами Тернопільська ОДА прагне залякати людей. Влада боїться народного гніву, але їй не спинити боротьбу українців за соціальну і національну справедливість на своїй землі. Плануючи акцію протесту ми дотрималися всіх норм закону. Тернопільські обласні організації ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та партії "УДАР" заздалегідь подали спільну заявку на проведення акції «Вставай, Україно!» в Тернопільську міську раду. В заявці зазначено, що зібрання буде супроводжуватися пішою ходою і вічем біля пам’ятника С. Бандери і що акція буде мирною», – зауважив голова обласної організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра, коментуючи рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, вчора ВО «Свобода» звинуватила Тернопільську облдержадміністрацію в намірі заборонити проведення в Тернополі акції протесту «Вставай, Україно!». Водночас в ТОДА пояснили, що заборонити хочуть не проведення пішої ходи чи мітингу, а можливе блокування державних установ.

Всеукраїнська акція протесту "Вставай, Україно!" відбудеться в Тернополі 29 березня. За даними організаторів, в акції візьмуть участь лідери трьох парламентських опозиційних сил Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко.

Захід розпочнеться о 16 год пішим маршем від символічної могили вояків УПА, що на проспекті Степана Бандери. О 17 год на площі біля пам'ятника С. Бандері навпроти облдержадміністрації відбудеться віче.