Італія чекає від України запиту на видачу Романюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив керівник Українського бюро Інтерполу Василь Неволя.

“На минулому тижні, в п’ятницю, було затримано В.Романюка. Судом після цього видано санкцію на екстрадиційний арешт. І зараз компетентні органи Італії звернулися з проханням надати відповідні матеріали і запит про видачу В.Романюка”, - сказав він.

За його словами, підставою для відкриття кримінального провадження проти В.Романюка стали виявлені факти розкрадання коштів в сумі майже 40 млн грн.

При цьому В.Неволя підкреслив, що у цій справі немає будь-яких політичних, расових або релігійних мотивів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня ц. р. стало відомо, що опозиціонер В.Романюк, який був конкурентом Тетяни Засухи на парламентських виборах 2012 року, затриманий в Мілані за поданням українських правоохоронних органів.

За даними МВС, стосовно В.Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

В.Романюк на виборах у ВР переміг Т.Засуху з відривом майже в 10 тисяч голосів, проте після низки судових розглядів Центрвиборчком визнав недійсними результати виборів в окрузі № 94.