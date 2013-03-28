Київавтодор отримав нового начальника

Генеральним директором комунальної корпорації «Київавтодор» розпорядженням Київського міського голови (обов'язки виконує Галина Герега та підписує відповідні документи - УНІАН) призначено Петра Берегового.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, П.Береговий досконало обізнаний із розвитком транспортної інфраструктури міста, має великий практичний досвід роботи керівника та організатора.

У КМДА зауважили, що П.Береговий народився у 1964 року в с. Мотовилівка Фастівського району Київської області. У 1983 році закінчив Республіканський автотранспортний технікум. У 2003 році отримав освіту економіста в Національному транспортному університеті. З 1985 року і до цього часу працював у системі «Київавтодору», де пройшов шлях від водія до начальника комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва», яке очолював з 2004 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня голова КМДА Олександр Попов прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного.

Також голова КМДА наказав підготувати документи та подати їх до Київради щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського.