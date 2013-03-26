Кожара: казочка про те, що Україна стоїть на роздоріжжі ЄС і Росії - помилкова

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара впевнений, що Україна, реалізовуючи свої євроінтеграційні прагнення і розвиваючи тісне партнерство з Росією, може зблизити РФ і Євросоюз.

Про це Л.Кожара напередодні свого візиту до Москви 28-29 березня сказав у інтерв'ю «Российской газете», яке вийде завтра.

«Потрібно говорити не стільки про вибір, скільки про пошук взаємодоповнюваності. А також про те, що, реалізовуючи свої євроінтеграційні прагнення і розвиваючи тісне партнерство з Росією, Україна тим самим зближує між собою обидві ці сторони», - сказав Л.Кожара.

«Думка про те, що Україна, подібно до героя з казки, стоїть на роздоріжжі двох доріг, на мій погляд, глибоко помилкова. Хоча, на жаль, вона достатньо поширена», - зазначив він.

Міністр наголосив, що сенс вибору припускає наявність протиставлень, але Росія і Європейський Союз не є такими. За його словами, і те, що вони географічно розташовані по різні боки України, їх також такими не робить. Навпаки, саме у відмінності та різноманітності полягає їх привабливість для України, зазначив Л.Кожара.

«Росія - це наш найближчий сусід і найважливіший стратегічний партнер. Всебічний розвиток взаємовигідних відносин з нею є зовнішньополітичним пріоритетом для України», - сказав Л.Кожара.

Він упевнений, що альтернативи розвитку українсько-російських відносин за висхідною не існує.

У свою чергу, за його словами, Європейський Союз - це не просто об'єднання країн за географічною ознакою. Перш за все це втілення ідеї об'єднаної Європи, з високими стандартами життя, загальновизнаними демократичними і людськими цінностями, без розділових ліній. На досягнення саме такої мети направлено стратегічний курс України, відзначив міністр.