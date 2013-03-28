Азаров розповів угорцям, що в Україні ситуація не така, щоб іти на будь-які умови МВФ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив в інтерв’ю угорському телеканалу M1.

«Ми зацікавлені у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Однак, у нас немає гострої необхідності погоджуватись на будь-які умови. У нас досить міцна фінансово-економічна ситуація. Ми платимо за усіма своїми фінансовими зобов’язаннями і з оптимізмом дивимось на переговори з МВФ», - сказав М.Азаров.

Прем’єр-міністр вкотре нагадав, що Україна не підвищить ціну на газ для населення, як того вимагає МВФ, заради отримання кредиту. Оскільки, відповідно до «кабальних» газових контрактів 2009 року, Україна отримує газ за несправедливою, найвищою у Європі ціною, і не хоче перекладати цей тягар на своїх громадян.

«Висока ціна на газ визначена несправедливим газовим контрактом з Росією. Ми наполегливо домовляємося з Росією про перегляд цього контракту, і, на мій погляд, окреслились певні шляхи вирішення цього питання», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ з 27 березня розпочала роботу в Києві.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, настрій у команди уряду і Національного банку щодо переговорів гарний, і Україна вкрай зацікавлена в отриманні коштів від МВФ, а також у рефінансуванні тих кредитів, які вже були одержані по лінії Фонду.

Переговори щойно почалися, і вони пройдуть не тільки в профільних міністерствах, а також за участю перших осіб держави. Крім того, Асоціація українських банків також повідомила про намір провести зустріч з місією МВФ.

Україну в 2013 році очікують пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше взяті кредити Міжнародного валютного фонду.

У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу «Нафтогаз України».