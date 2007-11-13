Україна зацікавлена у встановленні безвізового режиму з Ізраїлем. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з активом Всеізраїльського об’єднання вихідців з України та представниками української громади в Єрусалимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, під час завтрашньої зустрічі з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ буде обговорюватись питання візового режиму між Україною та Ізраїлем.

Президент підкреслив, що, враховуючи «історичну пов’язаність» та тісні зв’язки між країнами, Україна хотіла б вийти на встановлення безвізового режиму між країнами.