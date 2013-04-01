Яценюк каже, що відставка Кошулинського - першоквітневий жарт ПР

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав «першоквітневим жартом» збір підписів народних депутатів за відставку Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») з посади заступника голови Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав під час свого виступу на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Він зауважив, що посада віце-спікера належить виключно опозиції.

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“Ми не збираємося боротися за жодну посаду, але опозиція повинна бути представлена в парламенті”, - сказав він.

А.Яценюк додав, що опозиція відстоюватиме своє право бути представленою у керівництві парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що «регіонали» збирають підписи за відставку Р.Кошулинського з посади віце-спікера Верховної Ради.