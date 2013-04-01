«Набій у патроннику»: більшість готує відставку свободівця Кошулинського

10:41, 01 квітня 2013
Політика
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У Партії регіонів вирішили впливати на політичних опонентів шляхом позбавлення їх керівних посад.

Руслан Кошулинський

Питання про відставку Руслана Кошулинського народні депутати ПР обіцяють розглянути сьогодні на засіданні фракції. Як повідомив виданню Комерсант-Україна перший заступник голови фракції Михайло Чечетов, Партія регіонів уже зібрала необхідні 150 голосів для винесення цієї ініціативи на розгляд парламенту. "Набій у патроннику, а чи буде політичний постріл - залежить від того, як Руслан Кошулинський і його фракція поведуться на наступному пленарному тижні. Нічого надприродного не потрібно - ходити на роботу, не блокувати парламент, не битися головою об стінку, коли хто- то говорить російською мовою ", - пояснив народний депутат. Чечетов підкреслив - в іншому випадку перебування Кошулинського в президії парламенту "піде на лік годинами".

У Партії регіонів упевнені - у разі внесення в Раду відповідний проект постанови отримає необхідну підтримку, а місце віце-спікера займе будь-який інший представник опозиції. Шанси на реалізацію такого сценарію дійсно високі - за підтримки Комуністичної партії (КПУ) ПР отримає 240 голосів при необхідних 226. Тим більше що в Компартії ця ініціатива відгук знайшла.

"Профашистські організації не повинні входити до складу парламенту, а тим більше в його керівництво. Цю ганьбу потрібно змити з Верховної ради. Якщо виникне питання, я впевнений, представники фракції мене підтримають і проголосують за звільнення його (Руслана Кошулинського) з посади", - заявив голова КПУ Петро Симоненко.

Слід зазначити, що у членів "Свободи" плани Партії регіонів не викликали стурбованості. "Це суто представницька посада. Руслана (Кошулинського) й так максимально усунули від оперативного керівництва парламентом. Цей пост - єдина річ, яка показує, що наш режим ще не до кінця авторитарний, і в ПР зацікавлені, щоб опозиціонер був у президії Ради", - заявив народний депутат Юрій Сиротюк ("Свобода"). При цьому він підкреслив - ніяких поступок з боку фракції не буде. "У" Свободі "не чіплялися і не будуть чіплятися за жодну посаду у Верховній раді. Ми не змінимо тактики, риторики, принципів. Ми не будемо торгуватися - ніяких компромісів і поступок, щоб зберегти цю посаду, ми робити не будемо", - стверджує Сиротюк.

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