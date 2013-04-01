«Набій у патроннику»: більшість готує відставку свободівця Кошулинського

Питання про відставку Руслана Кошулинського народні депутати ПР обіцяють розглянути сьогодні на засіданні фракції. Як повідомив виданню Комерсант-Україна перший заступник голови фракції Михайло Чечетов, Партія регіонів уже зібрала необхідні 150 голосів для винесення цієї ініціативи на розгляд парламенту. "Набій у патроннику, а чи буде політичний постріл - залежить від того, як Руслан Кошулинський і його фракція поведуться на наступному пленарному тижні. Нічого надприродного не потрібно - ходити на роботу, не блокувати парламент, не битися головою об стінку, коли хто- то говорить російською мовою ", - пояснив народний депутат. Чечетов підкреслив - в іншому випадку перебування Кошулинського в президії парламенту "піде на лік годинами".

У Партії регіонів упевнені - у разі внесення в Раду відповідний проект постанови отримає необхідну підтримку, а місце віце-спікера займе будь-який інший представник опозиції. Шанси на реалізацію такого сценарію дійсно високі - за підтримки Комуністичної партії (КПУ) ПР отримає 240 голосів при необхідних 226. Тим більше що в Компартії ця ініціатива відгук знайшла.

"Профашистські організації не повинні входити до складу парламенту, а тим більше в його керівництво. Цю ганьбу потрібно змити з Верховної ради. Якщо виникне питання, я впевнений, представники фракції мене підтримають і проголосують за звільнення його (Руслана Кошулинського) з посади", - заявив голова КПУ Петро Симоненко.

Слід зазначити, що у членів "Свободи" плани Партії регіонів не викликали стурбованості. "Це суто представницька посада. Руслана (Кошулинського) й так максимально усунули від оперативного керівництва парламентом. Цей пост - єдина річ, яка показує, що наш режим ще не до кінця авторитарний, і в ПР зацікавлені, щоб опозиціонер був у президії Ради", - заявив народний депутат Юрій Сиротюк ("Свобода"). При цьому він підкреслив - ніяких поступок з боку фракції не буде. "У" Свободі "не чіплялися і не будуть чіплятися за жодну посаду у Верховній раді. Ми не змінимо тактики, риторики, принципів. Ми не будемо торгуватися - ніяких компромісів і поступок, щоб зберегти цю посаду, ми робити не будемо", - стверджує Сиротюк.