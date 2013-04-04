«Свобода» заявляє про DDoS-атаку на свої сайти

18:36, 04 квітня 2013
Політика
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Сьогодні розпочалася потужна DDoS-атака на сайти Всеукраїнського об‘єднання «Свобода».

Сайти

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобола», у партії розцінюють цей напад «у контексті брудної боротьби влади з опозицією, що відбувається нині в державі».
«Оскільки опозиція веде відкриту інформаційну діяльність, владі невигідно, аби від непідконтрольних їй джерел поширювалася інформація про її безчинства», - йдеться у заяві.

Її автори запевняють, що «служба інформаційних технологій націоналістичного об’єднання нині справляється з DDoS-атакою».

У «Свободі» пропонують слідкувати за інформацією на офіційних сторінках ВО «Свобода» та лідерів об’єднання у соціальних мережах:

http://www.facebook.com/svoboda.ua

twitter.com/vo_svoboda

http://www.facebook.com/oleh.tiahnybok

https://twitter.com/o_tiahnybok

http://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000970411353&ref=ts&fref=ts

Як зазначили у прес-службі, що DDoS-атаки на офіційний сайт ВО «Свобода» відбуваються не вперше: «У період виборчої кампанії, зокрема, під час підрахунку голосів та оприлюднення результатів виборів, постійно відбувалися потужні «хакерські» напади на сервери, де розміщено сайти «Свободи» та її лідерів».

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