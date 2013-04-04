Гриценко: Яценюк мав би здати свій мандат

Про це він написав у своєму блозі на Українській правді.

«Мабуть, риторичне питання: за чотирьох зрадників, які пройшли до ВР за квотою «Фронту змін» і зараз сидять на Банковій разом з регіоналами і комуністами, Яценюк повинен здати свій мандат? Моя відповідь - так, - написав Анатолій Гриценко.

Політик у своєму блозі роз'яснив, хто ці чотири «зрадники»: «протеже Яценюка» - Табалови, Немилостивий і Стаднійчук, дружно встали під прапори Януковича».

У той же час Гриценко пояснив вихід з фракції «Батьківщина» депутата від своєї партії «Громадянська позиція» Олега Канівця: «Канівець прийняв узгоджене зі мною рішення. Попередньо вичерпавши всі засоби впливу на керівництво фракції, від якого протягом декількох місяців він вимагав (усно і письмово) зупинити брудну кампанію з його дискредитації».

Сам Канівець підтвердив відсутність взаєморозуміння з керівництвом фракції: «Це було нелегке рішення. Але іншого вибору керівництво фракції - Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов - мені не залишили... Мене ніхто не хотів чути! Втім, як і багатьох інших моїх колег депутатів», - зазначив депутат, повідомляє Golos.ua

Підтримуючи свого колегу по партії, Анатолій Гриценко у блозі не виключив, що і сам може вийти з фракції «Батьківщина»: «Якщо вожді опозиції й надалі будуть лише імітувати боротьбу, приймати одноосібно рішення, наслідком яких є втрата довіри людей і маргіналізація опозиції, то з фракції можуть піти й інші депутати, і я в тому числі».

У той же час ще один лідер опозиції Микола Катеринчук, з приводу кадрових питань висловився стримано: «Я вважаю, що нам потрібно провести серйозну розмову всередині опозиції, не виносячи це питання на вулицю. Знаєте, кадрові питання - це не завжди рішення проблеми. Але розмова має бути чесною і відвертою. Можливо, ми подискутуємо три-чотири години, але в результаті цього повинна народитися переможна стратегія опозиції. Питання це не лише в персоналіях. Про відставку (Яценюка - Ред.): Я не бачу підстав, якщо Гриценко озвучить аргументи - будемо розглядати».

Відносно так званих «тушок» політик пояснив, що: «Це все йдуть одні списочники і один мажоритарник. Хто формував списки - нехай беруть на себе відповідальність. Я можу відповідати за свій округ і за членів своєї партії. Ці люди не просто так з'явилися».