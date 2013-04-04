У харківській «Батьківщині» називають зрадою "зтушкування" свого депутата

Про це йдеться у заяві харківської обласної організації ВО «Батьківщина», яка є у розпорядженні УНІАН.

«Прізвища батька і сина Табалових після їхнього «тушкування» вже стали символом зради, ницості, відсутності навіть невеличких паростків честі та гідності. Тепер слово «зрада» отримало новий синонім - список псевдоборців за Україну поповнився ще одним прізвищем. Харківська «Батьківщина» відчуває глибоке розчарування, в першу чергу через те, що Віталій Немілостівий – народний депутат, що представляє саме Харківщину», - йдеться у заяві.

У парторганізації висловили жаль з приводу рішення В.Немілостивого та наголосили, що «обласна організація не вносила його прізвище на розгляд для включення до передвиборчого списку».

Автори заяви висловили переконання в тому, що політична кар’єра В.Немілостівого через зраду не матиме розвитку.

«Пан Немілостівий, судячи з усього, забув, що саме завдяки партії «Батьківщина» він отримав шанс зробити політичну кар’єру – став народним депутатом. Звичайно, його сьогоднішній вчинок раз і назавжди поховав цю рожеву мрію. Варто лише загадати Мороза – його політичне майбутнє кануло в лету одразу після зради», - наголосили у партії.

У заяві також зазначається, що В.Немілостівий, обираючись у парламент, підписував присягу кандидата в народні депутати від ВО «Батьківщина» та зобов’язувався бути членом однойменної фракції.

«Очевидно, що він сам не цінує своє слово, свої обіцянки, а, отже, не поважає себе. Тоді йому не варто буде дивуватися ставленню до нього населення, жителів Харківщини, які підтримують опозицію», - йдеться в заяві.

«Бути в опозиції до репресивної машини нинішнього режиму справді дуже важко і відповідально, та в той же час - почесно, але далеко не у кожного вистачає на це мужності і сили волі. Очевидно, Віталій Немілостівий виявився просто слабким для реальної опозиційної боротьби», - вважають автори заяви.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня стало відомо, що В.Немілостівий написав заяву про вихід із фракції. Пізніше голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк продемонстрував заяву В.Немілостівого про те, що він залишається у фракції.

Потім сам В.Немілостівий пообіцяв вийти із фракції «Батьківщини», коли парламент поновить нормальну роботу, і зазначив, що буде позафракційним.