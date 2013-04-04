Стаднійчук і Немілостівий сказали, коли вийдуть із Батьківщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламентської більшості на Банковій.

Р.Стаднійчук заявив, що у своїй “практичній діяльності діяв на користь своїх підзахисних, а також громадян України, тому хочу продовжувати цю роботу”.

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Він зазначив, що хоче працювати на користь людей, “задля цього написав заяву про вихід із фракції “Батьківщина”.

Перед ним на засіданні більшості виступив Віталій Немілостівий, який заявив, що спочатку написав заяву про вихід з фракції, а потім, побачивши, який формат роботи обрала більшість, відкликав цю заяву, але пообіцяв вийти з фракції Батьківщини, коли більшість і меншість домовляться про відновлення нормальної роботи. Немілостівий сказав, що буде позафракційним.

Стаднійчук додав, що повністю підтримує свого колегу Немілостівого, який заявив, що не підтримує цього "виїзного" формату і закликав парламент відновити у нормальному режимі свою роботу.