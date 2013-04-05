Касацію Луценка сьогодні слухають без нього

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ продовжив розгляд касації на вирок екс-міністру внутрішінх справ Юрію Луценку в справі щодо організації незаконного стеження за колишнім водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко відсутній на судовому засіданні. Напередодні він попросив суд продовжувати слухання касації без нього через його погане самопочуття.

Також відсутні його захисники - Ірина Луценко та Ігор Фомін.

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На даний час пояснення з приводу касації на вирок суду надає сторона державного обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олена Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

17 серпня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до двох років обмеження волі за продовження терміну стеження за В.Давиденком.

В.Тарасенка та О.Павлєнова засуджено до покарання у вигляді стягнення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 8,5 тис. грн, та позбавлення строком на три роки права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на підприємствах та організаціях всіх форм власності.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.