ВССУ оголосив перерву - Луценко каже, що вже фізично не витримує

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву до п’ятниці, 5 квітня у розгляді касації на вирок екс-міністру внутрішінх справ України Юрію Луценку в справі щодо організації незаконного стеження за колишнім водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Як передає кореспондент УНІАН, у сьогоднішньому судовому засіданні виступили захисники Ю.Луценка, а також засуджених колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка і Олега Павлєнова.

Завтра, як очікується, на судовому засіданні має виступити сторона державного обвинувачення, після чого суд видалиться до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Виступаючи на підтримку касації, Ю.Луценко, звертаючись до суду, наголосив: “Прошу вас визнати, що ця справа не має події злочину, а відповідно, її треба закрити”.

“Дуже сподіваюсь, що ваше рішення може послати хоч і дуже маленьку надію людям, що в Україні ще зберігся суд”, - сказав Ю.Луценко.

Водночас, Ю.Луценко попросив суд у разі, якщо буде прийнято рішення про перенесення судового засідання, проводити його за його відсутності. “Якщо ви приймете рішення про оголошення перерви на інший день, прошу оголошувати рішення за моєю відсутністю, оскільки я просто фізично не витримую, мене возять туди-сюди, в колонію та обратно”, - сказав Ю.Луценко.

Судове засідання продовжиться завтра о 10.00.