Адвокат Луценка не вірить у позитивний вирок по другій касації

Адвокат Олексій Баганець не вірить у позитивне рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ по касації на вирок екс-міністру внутрішінх справ Юрію Луценку у справі щодо організації незаконного стеження за колишнім водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Баганець сказав журналістам.

“Я ніколи не мав такої надії. Пройшовши весь процес Юрія Луценка від суду першої інстанції до останнього суду, в мене ніякої надії на касаційний суд немає. Не вірю, що в Україні знайдеться хоч один чесний суддя, який поновить порушені права Луценка, особливо після вчорашнього судового засідання і рішення... “, - сказав О.Баганець.

У свою чергу, представник державного обвинувачення Сергій Пересунько назвав суперечливою позицію сторони захисту екс-міністра та інших двох засуджених (колишніх офіцерів Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олега Павленова - УНІАН).

На думку прокурора, суперечність позицій полягає в тому, що захисники спочатку стверджують, що в ході судових засідань судів двох попередніх інстанцій в їхніх підзахисних були порушені права на захист, виклик і допит свідків, з іншого боку - вони дають правову оцінку цим обставинам.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спецсуд з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини. Таким чином, екс-міністр відбуватиме покарання у Менській колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Водночас суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценку підлягає часткову задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 тис. до 609 тис. грн.

Також своєю ухвалою Вищий спецсуд залишив без задоволення касаційну скаргу на вирок колишньому водієві екс-міністра Леоніду Приступлюку.