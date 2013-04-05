Батьківщина висловила довіру Яценюкові

Таке рішення було ухвалене на засіданні фракції, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, зауваживши, що постановку питання на голосування ініціював сам голова фракції.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак 4 квітня на засіданні парламенту, яке проходило у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, Віталій Немілостівий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли із фракції “Батьківщина”.

Пізніше А.Яценюк продемонстрував заяви Р.Стаднійчука, І.Скосара і В.Немілостівого про те, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”.

Однак Р.Стаднійчук на засіданні парламентської більшості на Банковій заявив, що вийде із фракції «Батьківщина», коли буде відновлено повноцінну роботу Верховної Ради.

Увечері 4 квітня А.Яценюк заявив, що провладна більшість переманює депутатів від “Батьківщини”, щоб добитися його звільнення з посади керівника фракції.

Коментуючи ситуацію із виходом депутатів зі складу фракції “Батьківщина”, він зазначив, що спочатку народні депутати написали заяви, які він продемонстрував раніше, про відкликання попередніх заяв щодо виходу із фракції “Батьківщина”, але “потім приїхав Клюєв, і я думаю, що мільйонів 10-15 доларів напевно дали кожному, а у мене немає таких грошей”. “Тобто це люди, які продалися”, - зазначив А.Яценюк.

Він зауважив, що даний сценарій розробляється не перший день і спрямований на те, щоб “зробити заколот у фракції «Батьківщина».

“Сценарій у них (Партії регіонів — УНІАН) основний і базовий, вони ще мають трьох людей всередині фракції, які не збираються виходити із фракції, але які хочуть зробити заколот у фракції - основне завдання “збити” мене з керівника фракції і розколоти фракцію. І це завдання виконується послідовно”, - заявив А.Яценюк.

Голова фракції «Батьківщина» зазначив, що у фракції знають прізвища цих депутатів і викриють їх, але при цьому він не назвав жодного прізвища.

А.Яценюк зазначив, що даний сценарій реалізується протягом останніх трьох місяців за особистою вказівкою Президента Віктора Янукович, «а виконавець цього сценарію - Андрій Клюєв».

За даними А.Яценюка, що в рамках цього сценарію троє депутатів мають створити фракцію “За Юлю”, а фактично фракція буде “За Вітю”.