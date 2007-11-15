Довгий розказав, як вони з Черновецьким дешево обходяться

Заступник київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ наголошує, що ні він особисто, ні мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не мають спецномерів на автомобілях, бо не користуються службовими автомобілями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами О.ДОВГОГО, вже п’ятий рік він користується власним автомобілем БМВ, який журналісти можуть побачити у дворі мерії. Він має декілька авто, але серед них немає жодної службової.

«Мер: у нього на сьогоднішній день немає спецномера. Наш міський голова спочатку їздив на ленд-крузерах (якими користувався попередній мер), але потім почав їздити на своїй машині, всім нам відомій, яку він полюбляє», - сказав О.ДОВГИЙ. (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ їздить на автомобілі “Майбах” - УНІАН).

Автомобіль Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за словами секретаря Київради, має “красивий” номер, але, він ще раз підкреслив, що це не спецномер.

О.ДОВГИЙ зазначив, що він та мер використовують власні фінансові можливості з метою економії коштів з бюджету.

«В мене, не дивлячись, що мені належно мати, я заявляю, немає службового авто, службового номеру, службового телефону, взагалі нічого. Ні службового крісла, ні стола. Нічого. З моменту, як я прийшов у Київську міську раду, жодної копійки державних коштів на утримання себе, своїх помічників, секретаря я не витратив. Все, що я зміг зекономити, я зекономив», - наголосив О.ДОВГИЙ.