Двох нашоукраїнців ЦВК зареєструвала незаконно? (доповнена)

Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами обраних за списком "Нашої України – Народної самооборони" секретаря РНБО Івана Плюща та заступника генпрокурора Віктора Шемчука без наявності належної документації.

Про це повідомляють джерела "Української правди " у Центрвиборчкомі.

Джерела наголошують, що реєстрація двох нашоукраїнців є незаконною, оскільки немає указу президента про звільнення Плюща з посади секретаря РНБО та розпорядження генпрокурора про звільнення Шемчука з посади заступника генпрокурора – прокурора Криму.

За словами співрозмовників, вимоги законодавства передбачають, що на момент реєстрації депутатом кандидат має подати документи, що підтверджують його звільнення з попереднього місця роботи та матеріально завірену виписку з трудової книжки, яка підтверджує цей факт.

Джерела стверджують, що у пакетах документів на реєстрацію Плюща та Шемчука відсутня інформація про їхнє звільнення з попередніх місць роботи.

Крім того співрозмовники повідомили, що голова Нацбанку України Володимир Стельмах не подавав документів на реєстрацію його народним депутатом від блоку "НУ-НС".

В той же час, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ в коментарі УНІАН відзначив, що не бачить підстав вважати незаконною реєстрацію депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Івана ПЛЮЩА і Віктора ШЕМЧУКА. «Центральна виборча комісія виходила з того, що за всіх 450 депутатів парламенту голосував український народ», - сказав він.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ також повідомив, що І.ПЛЮЩ і В.ШЕМЧУК написали заяву про своє звільнення. «Немає їх провини в тому, що до цих пір не видані нормативні акти про їх звільнення, і це не може бути перешкодою для їх реєстрації. Після того, як І.ПЛЮЩ і В.ШЕМЧУК складуть приисягу народного депутата, вони повинні будуть вибирати – залишатися депутатами або писати заяву про складання депутатських повноважень і зберегти за собою нинішні посади», - пояснив член ЦВК.