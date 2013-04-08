Головне за день: огляд топ-новин

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Ештон і Фюле «салютують» помилуванню двох українських екс-міністрів

Ештон і Фюле привітали звільнення Луценка та Філіпчука.

Захист Тимошенко просить Януковича звільнити їх підзахисну

"Зважаючи на те, що відбулося 7 квітня, а саме помилування Юрія Луценка, захист Юлії Тимошенко звертається до президента з проханням про звільнення Юлії Тимошенко", - сказав Андрій Кожем'якін. Водночас Сергій Власенко підкреслив, що Ю.Тимошенко не збирається писати прохання про помилування, оскільки не скоювала злочинів, які їй інкримінуються.

ЗМІ: Бензин в Україні може подорожчати на 7 гривень

Мінінфраструктури знову лобіює підвищення акцизів на бензин і дизпаливо - пропозиція про поетапне зростання ставок уже подана в Кабмін.

Синоптики тішать, що весна - не за горами

Потепління прийде до України 11-12 квітня, коли максимальна температура повітря в країні зросте до 11-17 градусів тепла, стверджує Гідрометцентр.

Луценко зустрівся з послами США і Євросоюзу

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко подякував послам США Джону Теффту та ЄС Яну Томбінські за зусилля, яких вони доклали для його звільнення.

Померла «залізна леді» Маргарет Тетчер

Екс-прем'єр Великобританії "залізна леді" Маргарет Тетчер померла в понеділок уранці у віці 87 років. Лідери Євросоюзу вже заявили, що Тетчер була фігурою історичного значення.

Янукович підписав закон про спрощення віз з Євросоюзом

Президент підписав закон про ратифікацію змін до Угоди з Євросоюзом про спрощення оформлення віз.

«Тушка» Немілостівий відмовляється від депутатського мандата

«Згідно тексту присяги, яку я підписував як член ОО «Батьківщина», я обіцяв у разі виходу з фракції написати заяву про складання депутатських повноважень» - нагадав В. Немілостівий.

Януковичу поклали на стіл 4 закони, прийняті більшістю на Банковій

На підпис Президенту направлено 4 економічні закони, прийняті більшістю 4 квітня на виїзному засіданні ВР.