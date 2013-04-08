Януковичу поклали на стіл 4 закони, прийняті більшістю на Банковій

На підпис Президенту України Віктору Януковичу сьогодні направлено щонайменше 4 закони з тих, які були прийняті більшістю 4 квітня на виїзному засіданні Верховної Ради на вул. Банкова, 6-8. Направлені на підпис закони - економічного спрямування.

На офіційному сайті Верховної Ради України на сторінках відповідних законопроектів в розділі «Останній етап проходження» вказано: «Закон направлено на підпис Президенту (08.04.2013)».

Відповідно до інформації на сайті ВРУ, Президенту на підпис направлено: Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету (№ 2177 від 05.02.2013); Закон про внесення змін до додатка № 3 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2013” (щодо функціонування Міністерства доходів і зборів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій) (№ 2408 від 27.02.2013); Закон про внесення змін до статті 6 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо державних гарантій) (№ 2476 від 06.03.2013); Закон про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу) (№ 2655 від 29.03.2013).

Водночас, на сайті ВР у розділі «Результати голосування» проти відповідних документів неможливо побачити, скільки депутатів проголосувало за законопроект та їх поіменний перелік. Сайт видає інформацію про технічну помилку на сторінці. Аналогічна ситуація була й 4 квітня, в день голосування, коли сайт також оновлював інформацію про прийняття законів, водночас, не оновлюючи кількісні результати голосування.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявив, що підпише закони, прийняті на виїзному засіданні парламенту на Банковій 4 квітня. Водночас, опозиційні депутати вважають, що закони, прийняті поза межами ВРУ, необхідно переголосувати в сесійній залі.