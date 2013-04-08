ЗМІ: Бензин в Україні може подорожчати на 7 гривень

Як повідомляє Коммерсант-Україна, Міністерство інфраструктури подало в Кабмін пропозицію про підвищення акцизного збору на світлі нафтопродукти, заявив міністр Володимир Козак.

Мова йде про поетапне збільшення акцизів до рівня мінімальних середньоєвропейських ставок - в нашій країні найнижчі збори на паливо в порівнянні з іншими країнами Європи, заявив міністр. Якщо в Україні ставка акцизу за тонну бензину становить 198 євро (для дизельного палива - 46-98 євро), то в ЄС в середньому - 466 євро за тонну (і 375 євро за тонну дизпалива).

До прикладу, в Німеччині акцизна ставка за тонну бензину складає 851 євро, а за тонну дизпалива - 534 євро, в Польщі - 494 і 375 євро відповідно. "Зрозуміло, що у нас і зарплати нижче, але тим не менше розглянути питання підвищення акцизу необхідно", - підкреслив міністр.

Акцизний збір слід підвищити для того, щоб збільшити надходження коштів до дорожнього фонду для будівництва і ремонту автомобільних доріг, основна дохідна частина якого формується саме за рахунок акцизного збору і ввізного мита з імпортованих на територію України транспортних засобів, шин і нафтопродуктів.

За словами пана Козака, в міністерстві розраховують таким чином поліпшити якість доріг, що позитивно відіб'ється на рівні безпеки руху. Акциз на нафтопродукти був введений в 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника. У березні прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує в рік 992 грн акцизного податку, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м дороги, капітальний ремонт приблизно 1,5 кв. м, або ж побудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії. У прес-службі "Лукойла" відзначають, що підвищення акцизу в три рази призведе до подорожчання бензину на 6-7 грн. "Це знизить попит на бензин і скоротить обсяги продажів", - вважають в компанії.