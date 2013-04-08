«Тушка» Немілостівий відмовляється від депутатського мандата

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Згідно тексту присяги, яку я підписував як член ОО «Батьківщина», я обіцяв у разі виходу з фракції написати заяву про складання депутатських повноважень» - нагадав В,Немілостівий.

«Я готовий взяти відповідальність за кожне своє слово, і для мене дійсно було справою честі після виходу з фракції подати на розгляд Верховної Ради заяву про позбавлення мене мандата народного депутата» - підкреслив В.Немілостівий.

Крім того, він зауважив, що у секретаріаті його заяву зареєстрував народний депутат Олег Ляшко.

Також В.Немілостівий розмістив відскановану копію своєї заяви від 5 квітня на ім’я голови Верховної Ради України Володимира Рибака, в якій просить поставити на розгляд до порядку денного пленарного засідання ВР 16 квітня питання про дострокове припинення ним повноважень народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, В.Рибак 4 квітня на засіданні парламенту, яке проходило у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, В.Немілостівий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли із фракції “Батьківщина”.

Пізніше голова фракції Арсеній Яценюк продемонстрував заяви Р.Стаднійчука, І.Скосара і В.Немілостівого про те, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”.