Арбузов - про Україну: Не знаю, що вам не подобається в місці між Папуа і Новою Гвінеєю

На запитання журналістів, як він збирається піднімати Україну в міжнародних економічних рейтингах, згідно з якими зараз вона знаходиться між Конго і Папуа - Новою Гвінеєю, Арбузов відповів:

"Не знаю, що вам не подобається в місці між Папуа і Новою Гвінеєю. Питання ж не в місці, питання - як почуває себе бізнес у країні. 15 пунктів, на які ми піднялися в цьому році в рейтингу Doing Business - вже непогано. У нас є всі можливості бути в першій сотні, як того вимагає президент".

"Єдине, Європейський банк, складаючи рейтинг, враховує показники країни за перші два квартали, тобто що б ми (український уряд) не зробили наприкінці року, в рейтингу це відображено не буде", - додав він.

На прохання прокоментувати прогнози експертів щодо його майбутнього прем'єрства Арбузов відповів:

"Журналісти в нашій країні знають більше, ніж президент чи прем'єр. Зараз я здобуваю новий досвід. Пост першого віце-прем'єра вимагає нових знань. Мені доводиться знову навчатися - я ж раніше весь час працював у банківському секторі. Я абсолютно задоволений на даний момент життям. Крім того, у мене немає навіть часу, щоб про це (прогнози) подумати".

Українська правда