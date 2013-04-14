Активісти збираються подарувати владі памперси

15 квітня, о 9:30, біля резиденції президента Віктора Януковича в селі Нові Петрівці відбудеться акція протесту “Нас не злякати”. Про це повідомляє ТВі з посиланням на прес-службу "Демальянсу".

Акція відбуватиметься на підтримку заарештованих активістів "Демальянсу" Василя Гацька та Максима Панова.

“Наша мета – показати режиму, що арештами він нічого не досягне. Арешти – це спосіб посіяти страх у суспільстві, а боягузів легко грабувати та обдурювати. Сьогодні перед кожним із нас стоїть завдання переламати свій страх і змусити владу боятися. Ми закликаємо всіх свідомих українців прийти на акцію протесту і продемонструвати, що ми не боягузи. Чим більше українців скаже Януковичеві, що вони його не бояться, тим швидше він почне боятися нас”, – каже заступник голови "Демократичного альянсу" Віктор Андрусів.

Активісти вважають, що "настала та критична точка, коли політичний режим переступив межу".

"Якщо завтра українці не покажуть президентові, що всіх йому не пересаджати – післязавтра Україна стане Білоруссю і кожного можна буде засадити за ґрати за криве слово чи місцеперебування", – переконані у "Демальянсі".

Учасники акції збираються подарувати Президенту та його охоронцям памперси.

Як відомо, у середу, 10 квітня, поблизу Межигір'я було затримано чотирьох активістів "Демальянсу", які "хотіли допомогти ліквідувати паводок, бо саме через повінь суд заборонив їхню акцію протесту 10 квітня".

11 квітня одному з учасників подій у Межигір'ї, Максимові Панову, суд виніс вирок – 7 діб арешту.

12 квітня активісти вийшли до Межигір'я, вимагаючи розгляду апеляції на рішення суду щодо Панова.

13 квітня голову "Демократичного альянсу" Василя Гацька заарештували на 5 діб за організацію "походу на Межигір'я".