Єфремов - про відставку Кабміну: навіщо людей смішити?

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи пропозиції опозиції про відставку уряду.

О.Єфремов підкреслив, що звертався до представників опозиції, щоб вони запропонували свої кандидатури в уряд, але у відповідь почув, що вони не збираються входити в уряд.

«Тоді навіщо займатися нісенітницею й людей смішити», - заявив О.Єфремов.

Він висловив переконання в тому, що «в Партії регіонів згруповані найкращі фахівці в Україні».

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За словами О.Єфремова, нинішній уряд, незважаючи на світову кризу й на те, що доводиться переплачувати за російський газ і віддавати кредити, взяті попереднім Кабміном, своєчасно здійснює всі соціальні виплати в державі.

Як повідомляв УНІАН, на порядку денному роботи ВР передбачено, що питання про відповідальність Кабінету міністрів розглядатиметься 19 квітня.

За словами голови ВР Володимира Рибака, розгляд цього питання триватиме півтори години. Він додав, що виступатиме прем'єр-міністр Микола Азаров, відповідатиме на запитання народних депутатів, і після обговорення цього питання ухвалюватиметься рішення із цього приводу.