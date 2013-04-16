Турчинов розуміє, що доля Азарова - у руках комуністів

Відставку Кабінету міністрів Миколи Азарова підтримує більшість українців, "тому що "новий-старий" уряд вже протягом трьох років веде країну до міжнародної ізоляції та економічної катастрофи".

Про це сьогодні заявив у коментарі журналістам народний депутат, голова політради Об'єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, те, наскільки швидко опозиція зможе відправити уряд у відставку, залежатиме від голосування фракції комуністів.

"Питання в тому, яку позицію займуть комуністи, які на словах є опозиціонерами, а насправді є колоною цієї влади. Вони працюють на Адміністрацію Президента та на цей уряд", - зазначив О.Турчинов.

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Він наголосив, що уряд М.Азарова веде країну до дуже небезпечної межі, "за якою вже стане неможливим швидко відновити економічну та соціальну ситуацію в країні".

"Чим скоріше ми відправимо цей уряд у відставку, тим більше шансів стабілізувати ситуацію в нашій країні, повернутись до нормального життя, дозволити нашим громадянам гідно забезпечувати свої родини, а Україні потрапити до європейської спільноти", - наголосив О.Турчинов.