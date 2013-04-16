Міністр Козак задекларував пару Лексусів і 2 мільйони доходів

Згідно з декларацією, сукупний дохід сім'ї міністра становив 102,7 тис. грн. Дохід від продажу майна – рухомого й нерухомого – становив 1,287 млн грн., сума коштів на банківському рахунку становила 1,5 млн грн.

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В.Козак, згідно з декларацією, володіє квартирою в 155 кв. м і будинком площею 224 кв. м, дружина міністра володіє будинком площею 324 кв. м. У власності сім'ї міністра земельна ділянка площею 5800 кв. м, два автомобілі Lexus і два гаражі площею 28 і 24 кв. м відповідно.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці повинні були подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.