У Держдумі РФ розпереживалися, що ЄС ставить Україну перед вибором

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Комітету Держдуми Росії у міжнародних справах Олексій Пушков сказав сьогодні в ході парламентських слухань на тему: «Відносини Росія - Європейський Союз».

«Є з боку Євросоюзу такий підхід, перш за все, до держав на пострадянському просторі, що вони повинні зробити вибір – або вони будуть з ЄС, або з Росією. Мені здається, що така дуже жорстка постановка питання створює якесь поле для конфлікту», - сказав О.Пушков.

За його словами, тим самим заперечується поєднання європейської й євразійської інтеграції. Він вважає, що ці дві інтеграції повинні доповнювати одна одну, а не сприйматися як конфронтаційні.

«Ми б хотіли б, щоб в Євросоюзі ще раз подумали над цим питанням, особливо це видно по відношенню до України. Постійне повторення, або Митний союз, або асоціація з Європою викликає неспокій, і це ускладнює вибір самої України», - сказав депутат Держдуми РФ.

О.Пушков упевнений, що Україна зацікавлена в співпраці з Євросоюзом і Митним союзом, і не треба так жорстко протиставляти їх одне одному.