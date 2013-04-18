Власенко вимагає доставити Кириченка із США

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання на брифінгу в Харкові висловив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

На його думку, проводити допит П.Кириченка необхідно за його безпосередньої присутності в залі судового засідання і за безпосередньої участі Ю.Тимошенко.

“Немає жодних підстав проводити відеоконференцію з цим свідком. Я хочу цього свідка бачити в залі судового засідання. Не там десь далеко, за океаном, де він сидить, і прокуратура каже, що він незалежний. Сюди його, сюди! І Юлю Тимошенко в зал. Щоб він бачив очі її і брехав в очі, а не так, як він в телевізор кудись говорить, взявши гроші від Генеральної прокуратури”, - сказав С.Власенко.

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На його думку, всі допити у справі про вбивство Є.Щербаня проводяться з порушенням чинного законодавства.

“Допити, які проводяться, всі, до речі, і ті, що за клопотанням обвинувачення, і ті, що за клопотанням захисту, вони призначаються і проводяться в порушення статті 225 Кримінального процесуального кодексу ”, - наголосив С.Власенко.

На його думку, також порушуються вимоги КПК, пов’язані з організацією проведення відеоконференції.

“Суддя Царевич (у неї така «фішка»), що вона приймає рішення про проведення відео-конференції, не поставивши це питання на обговорення. Вона всі майже рішення приймає без обговорення, хоча вона зобов’язана запитати думку всіх учасників процесу”, - зауважив захисник.

С.Власенко додав, що на засіданні Печерського райсуду Києва 19 квітня у справі Є.Щербаня захист не заявлятиме клопотання про допит своїх свідків. При цьому він зазначив, що захист Ю.Тимошенко не має точної інформації, кого саме прокуратура допитала під час досудового слідства. С.Власенко наголосив, що, зважаючи на це, захист поки що не може сказати, клопотання про допит яких свідків із раніше допитаних він заявлятиме.

“На сьогоднішній день ми просто фізично не знаємо, кого ми могли би допитати в судовому засіданні під час досудового слідства із тих свідків, хто вже був допитаний прокуратурою”, - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

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У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та В.Гайдука.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.

Печерський районний суд Києва 19 квітня планує допитати колишнього радника екс-прем’єр-міністра П.Лазаренка П.Кириченка як свідка у справі про вбивство народного депутата Є.Щербаня в режимі відеоконференції.