Власенко: Показам радника Лазаренка не можна вірити - на нього тиснули

Показам радника колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка Петра Кириченка, який виступає свідком у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, не можна вірити після подій 2012 року, коли на нього чинився тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам у Києві заявив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко.

“Якщо припустити, що ці свідчення були правдиві у 2003 році, тобто 10 років назад, то це не означає, що ви повинні вірити цьому свідку після подій 2011 та 2012 року, коли його дружину тримали в заручниках у Генпрокуратурі, коли проти нього закривали кримінальні справи, коли йому, по суті, повернули майна і активів на десятки мільйонів доларів”, - сказав С.Власенко.

За його словами, П.Кириченко був допитаний декілька разів. “За станом на сьогоднішній день ми це знаємо із своїх джерел. Захист не отримав протоколів допиту, що є безпрецедентним”, - зазначив захисник.

Він додав, що захист не розуміє, яким чином ненадання протоколів допиту для ознайомлення може зашкодити, якщо цей свідок через декілька днів буде допитаний в суді. Таким чином, як зауважив С.Власенко, захист і прокуратура перебувають у процесуально нерівному становищі. “Всі наші знання щодо показів Кириченка базуються на аналізі повідомлення про підозру (Ю.Тимошенко - УНІАН) та тих даних, які ми встановили і знайшли. Тому все, що він скаже, для нас, по суті, буде новим - щось буде очікуваним, щось буде неочікуваним”, - наголосив С.Власенко.