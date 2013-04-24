Азаров: опозиція дискутує на рівні - «ви винні, що взимку день коротший»

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Я сказав народним депутатам (під час розгляду питання відставки уряду - УНІАН), що конструктивна критика – абсолютно необхідний каталізатор для вдосконалення державної політики. І уряд, що б не було, готовий співпрацювати з тими, хто щиро турбується про майбутнє України. Але ж дискусія на рівні - «ви винні в тому, що взимку день коротший, ніж влітку» - не має ані сенсу, ні абсолютно нічого спільного з пошуком успішних шляхів розвитку країни. Я сподівався, що предметом дискусії стане детальний аналіз програми активізації економіки України, розробленої урядом. Але, як виявилося, практична робота опозицію не цікавить. Не здатні вони на фаховий прагматичний аналіз і співпрацю. Навпаки, вони наочно продемонстрували суспільству, що зацікавлені лише в дестабілізації ситуації. А відповідати ні за минулі свої рішення, ні за майбутні дії не хочуть. Україні не потрібні такі претенденти на владу", - сказав М.Азаров.

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Він ще раз подякував конструктивній частині Верховної Ради України за підтримку уряду і за ділову критику. В той же час глава уряду наголосив, що питання вдосконалення персональної роботи членів уряду, керівників центральних органів державної влади з депутатським корпусом, комітетами і фракціями виділено в окремий напрямок діяльності, і пообіцяв жорстко контролювати таку взаємодію.

"Переконаний, що ця робота дасть позитивний результат. Тому що вона в інтересах країни. Не може розвиватися країна, в якій Президент, уряд і парламент блокують роботу один одного. Таке ми вже бачили в недавній історії. До речі, і щирі друзі України однозначно наполягають на тому, що між виборами опозиція повинна конструктивно працювати в парламенті, а не на вулицях. Буквально на днях в розмові зі мною це говорили і Президент Кваснєвський, і виконуючий обов’язки президента Парламентської асамблеї ОБСЄ пан Гроссрук та інші європейські політики. Давайте разом прислухаємося до дружніх наполягань досвідчених політиків з тих країн, до сім’ї яких прямує Україна", - підкреслив М.Азаров.