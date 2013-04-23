Журналісти і нові власники ТВі оприлюднили свої позиції

Текст відповідної заяви поширила у своєму Facebook журналістка Анастасія Станко.

«Сьогодні, 23 квітня, зранку співробітники каналу ТВі опинилися в ситуації, яка за зовнішніми формальними ознаками скидається на рейдерське захоплення телеканалу», - йдеться в заяві.

Як заявляють журналісти, першим, що зробило «нове керівництво», яким колективу представили журналіста каналу Артема Шевченка, це не допустили до ефіру формально легітимного гендиректора Наталю Катеринчук.

«Згодом нове керівництво узагалі зняло з ефіру програму «Сьогодні про головне» і замість неї запустили повтор. Редактори та журналісти ТВі не змогли (в ефірі каналу - ред.) оприлюднити своєї позиції щодо ситуації на каналі», - йдеться в заяві.

Журналісти ТВі висунули низку вимог:

«- припинити рейдерське захоплення телеканалу;

- дати можливість журналістам вийти в прямий ефір зі своєю заявою щодо ситуації на каналі;

- аби правоохоронні органи встановили законність зміни керівництва та інвесторів каналу;

- забезпечити невтручання в діяльність каналу і припинити випадки цензури, що вже з’явилися на ТВі».

Ведучий каналу Мустафа Найєм на своїй Facebook-сторінці написав, що колектив ТВі оголошує страйк до вирішення конфлікту між власниками телеканалу.

Водночас, прес-служба каналу поширила повідомлення, що відбулася зустріч творчого колективу та телеканалу ТВі з новим інвестором Олександром Альтманом та співвласником каналу Костянтином Кагаловським, де "сторони висловили своє бачення корпоративного конфлікту, яке відбувається між ними".

Новий керівник ТВі Артем Шевченко закликав продовжувати роботу в ефірі, сказавши, що корпоративний конфлікт не може впливати на творчий процес та блокувати роботу каналу. «Але щоб зменшити рівень напруги та не створювати умов для зриву ефіру прийнято рішення ставити в прайм-тайм старі програми каналу ТВі», - заявив А.Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, генеральний директор ТВі Н.Катеринчук заявила про рейдерську атаку на телеканал. «Це рейдерська атака на телеканал. Ніхто його не продавав, не змінював, і власник Костянтин Кагаловський перебуває в Києві. Ситуація буде залагоджена в найближчий день», - цитувала прес-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сьогодні ж з електронної поштової скриньки прес-служби телеканалу ТВі надійшло повідомлення, що телеканал очолив Артем Шевченко, а новим інвестором став Олександр Альтман.

У повідомленні сказано: «Новим генеральним директором телеканалу ТВі став Артем Шевченко. Він змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. Новим інвестором каналу став відомий американський бізнесмен Олександр Альтман».

На зустрічі із журналістами Альтман, як повідомлялось, пропонував колективу укласти з ним новий трудовий договір. Проте, журналісти відмовились.

Пізніше власника каналу К. Кагаловського пустили на територію каналу і він провів зустріч із журналістами ТВі.