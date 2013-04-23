Росія планує розмістити у Білорусі авіабазу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це сьогодні на зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Ми розпочинаємо розглядати план зі створення тут російської авіаційної бази з літаками-винищувачами. Сподіваємося, що у 2015 році тут вже з'явиться авіаційний полк», - сказав С.Шойгу.

За його словами, у 2013 році передбачається створити в Білорусі авіаційну комендатуру і поставити першу чергову ланку бойових винищувачів.

«Ми передбачаємо і надалі розглядати питання, необхідні для посилення обороноздатності наших білоруських колег і братів», - відзначив С.Шойгу.

Окрім цього, як відзначив очільник російського оборонного відомства, у 2014 році у рамках домовленостей президентів двох країн Росія поставить до Білорусі чотири дивізіони С-300.

«Білорусь і Росія реалізують спільну програму створення регіональної системи протиповітряної оборони, яка має бути надійною і ґрунтовною, захищати повітряний простір і кордони Союзної держави. Крім того, реалізується велика програма у сфері військово-технічної співпраці», - підкреслив С.Шойгу.

Під час зустрічі також обговорювалася підготовка до білорусько-російських стратегічних навчань збройних сил «Захід-2013».

За словами О.Лукашенка, навчання не спрямовані проти Заходу.

«Якщо ми готуємо наші збройні сили, сили безпеки до оборони наших спільних інтересів, землі, то ми маємо проводити відповідні заходи, зокрема навчання», - відзначив Президент Білорусі.

Нагадаємо, що у середині січня колишній міністр оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв заявив, що Білорусь і Росія готуються до війни з Польщею. За його словами, про намір напасти на Польщу свідчать чергові військові навчання «Захід-2013».

Міністр польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський також вважає, що ці навчання провокують Польщу.

«Ми дуже серйозно ставимося до цього. Останні спільні навчання Росії і Білорусі «Захід-2009» були саме провокаційними стосовно Польщі. Я тоді написав листа секретареві Організації Північноатлантичного договору, а НАТО мала дуже чітку позицію з цього питання. Польські війська також цього року візьмуть участь у навчаннях НАТО, які пройдуть в Польщі. Армія завжди готується до гіршого, тобто до війни», - сказав Р.Сікорський.