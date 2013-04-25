Кравчук: Новий проект Конституції буде готовий до кінця травня

Про це в інтерв'ю виданню«Сегодня»сказав екс-президент України, голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук.

«Ми у вівторок розглянули і затвердили перший варіант підготовлених змін до Конституції, вирішили створити робочу групу, щоб вже разом привести всі пропозиції до одного стилю, щоб не перепливали одні думки з розділу у розділ. У 10-х числах, як травневі (свята) пройдуть, розглянемо знову їх на оргбюро і, думаю, вже розішлемо новий проект Конституції і презентуємо його 20-25 травня», - відзначив він.

Водночас, на запитання, що зміниться, Л.Кравчук відповів, що робота над Конституцією - одна з найскладніших і виявилася навіть складнішою, ніж він передбачав. «Там пропонується низка новел, доповнення до тексту, потрібно прописати у новій Конституції судову реформу, реформу правоохоронної системи, додадуться нові розділи: наприклад, про охорону Конституції», - сказав колишній Президент.

Також, повідомив він, прописана буде відповідальність за недотримання Конституції посадовими особами, «тому що вона не має бути як заклинання, коли її ніхто не виконує».

Л.Кравчук відзначив, що серед пропозицій обговорюється скорочення кількості депутатів - до 300, а також двопалатний парламент. «Це не просто словесні пропозиції, проте це ще не затверджено. Хоча мені здається, не так вже важливо, скільки палат у парламенті. Є країни з однопалатним парламентом, є - з двопалатним. Все залежить не від кількості палат, а від складу парламенту і його відповідальності: прийшли люди до парламенту працювати для народу чи використовувати народ», - сказав він.

За словами екс-Президента, Конституційна асамблея також розгляне питання про конституційність закону про референдум: про те, чи можна змінювати на ньому Конституцію.

«Шестеро членів Асамблеї подали таку заяву, тому ми не можемо ігнорувати це питання. Але Конституційна асамблея діє згідно з положенням і статутом, а він не дає нам права такої оцінки, інакше виходить, що ми переймаємо повноваження Конституційного Суду», - підкреслив Л.Кравчук.

Він вважає питання зміни Конституції на референдумі неоднозначним. «Зміни Конституції, згідно з її 13-м розділом, - це компетенція парламенту. Тобто, зміна Конституції на референдумі не передбачена самою ж Конституцією. Але тут виникає питання: от ми зміни підготували, їх схвалила Венеціанська комісія, Рада Європи, Президент подає проект до парламенту, а він не може прийняти їх. Адже ви самі розумієте, що цей парламент її не ухвалить. Що тоді робити українському народу, якщо парламент у бійках забув про Україну? Для цього і прийняли закон про референдум. Якщо парламентська криза не дає можливості прийняти Конституцію нову, її прийме народ. А зміни потрібні обов'язково: про це говорить і Венеціанська комісія. У нас дуже багато колізій в Основному Законі» - сказав Л.Кравчук.